TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 13 puan ve averajla düşme potasının tek basamak üzerinde tamamlayan Bucaspor'da golcü Burak Aydın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çekti.
Bucaspor'da daha önce Emin, kaleci Mert, Emre Özkan, Ahmet, Murat, Sancar, Abdullah ve İlyas TFF'nin yolunu tutarken Burak'ın evrakı da kulübe ulaştı. Yönetimin devre arası kampı başlamadan önce bu 9 isimden takımda kalacak futbolculara paralarını yatıracağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde ekim ayından bu yana kadro dışı kalan Mehmet İncebacak, Zafer Çevik ve Murat Akyüz'le ise yolları ayırması bekleniyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 13 puan ve averajla düşme potasının tek basamak üzerinde tamamlayan Bucaspor'da golcü Burak Aydın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çekti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 13 puan ve averajla düşme potasının tek basamak üzerinde tamamlayan Bucaspor'da golcü Burak Aydın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çekti.
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