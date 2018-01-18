banner961
ABD'den Afrin açıklaması
ABD'den Afrin açıklaması
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
OHAL altıncı kez uzatıldı
OHAL altıncı kez uzatıldı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Bucaspor-Galatasaray maçından notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Bucaspor'la oynanan ilk maçın 11'ine göre takımında 5 değişiklik yaptı

Bucaspor-Galatasaray maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor'la karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, birinci karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları ilk maçta yer alan Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Tarık Çamdal'ın yerine Mariano, Maicon, Belhanda, Gomis ve Feghouli'ye şans verdi.

Bucaspor'da ise ilk maçtaki kadroda yer alan Veli Kızılkaya, Kerem Atakan Kesgin ve Ömer Kanberoğlu'nun yerine Sancar Yıldırım, Onur Alkan ve Alpay Aldemir mücadele etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmadan önce, geçen yıl İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in çocukları Burak Tolunay, Nisa Nur ve Zeynep Dila'ya Galatasaray forması hediye etti.

Müsabakadan önce iki kez maraton tribünündeki merdivenlerin boşaltılması için anons yapıldı. Bu nedenle müsabaka planlanandan yaklaşık 3 dakika geç başladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Galatasaray #futbol #bucaspor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.