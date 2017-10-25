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Buffon'dan emeklilik açıklaması

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un emektar kalecisi Gianluigi Buffon, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıramaması halinde emekliye ayrılacağını açıkladı.

Buffon'dan emeklilik açıklaması

Sky Italia kanalına konuşan 39 yaşındaki Buffon, yeşil sahalardan emekli olmayı ciddi olarak planladığını belirterek, "Bu benim son sezonum. Futbolu bırakma konusunda kararlıyım. Bir veya iki yıl daha oynamak bana bir şey getirmez." ifadelerini kullandı.

Futbola devam etmesi için şartının, kariyerinde henüz elde edemediği tek kupayı kaldırmak olduğunu vurgulayan Buffon, "Emeklilik kararımı sadece Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşırsak değiştiririm." diye konuştu.

Buffon, daha önce yaptığı açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın, gelecek yıl Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası finallerine katılması halinde bu organizasyonun ardından emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

İtalya, finallere kalmak amacıyla İsveç ile play-off turunda karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #buffon
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