Bugün hangi maçlar var? 7 Eylül maç programı
7 Eylül Pazar birçok branşta dikkat çeken karşılaşmalar var, işte maç programı...
TÜRKİYE – İSPANYA
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya’yı ağırlıyor. Karşılaşma saat 21:45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak ve TV8’den canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI TARİHİ FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükseldi. Millilerimiz yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup etti. Tarihimizde ilk kez çıkacağımız finalde rakibimiz İtalya veya Brezilya olacak. Maç saat 15:30’da TRT 1 ekranlarında.
TÜRKİYE-İTALYA FİNAL MAÇI...
💢Voleybol Dünya Şampiyonası
💢Maç öncesi ve canlı takibi Ulusal Kanal'da...
AFYONSPOR – KARŞIYAKASPOR
3. Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında Afyonspor deplasmanda Karşıyakaspor ile karşılaşıyor. Mücadele saat 14:00’te başlayacak.
ESKİŞEHİRSPOR – ANADOLU SFK
3. Lig’de günün bir diğer maçı Eskişehirspor ile Anadolu SFK arasında oynanacak. Karşılaşma saat 17:00’de başlayacak. Eskişehirspor taraftarı yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.
BURSASPOR – YENİ MERSİN İDMAN YURDU
3. Lig 2025-2026 sezonunun açılışında Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma saat 19:00’da Mersin Stadı’nda oynanacak. Taraftarlar sezona moralli başlamak istiyor.