Bugün hangi maçlar var? 7 Eylül maç programı

FİLENİN SULTANLARI TARİHİ FİNALDE



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükseldi. Millilerimiz yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup etti. Tarihimizde ilk kez çıkacağımız finalde rakibimiz İtalya veya Brezilya olacak. Maç saat 15:30’da TRT 1 ekranlarında.