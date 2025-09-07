Bugün hangi maçlar var? 7 Eylül maç programı

7 Eylül Pazar birçok branşta dikkat çeken karşılaşmalar var, işte maç programı...

TÜRKİYE – İSPANYA

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya’yı ağırlıyor. Karşılaşma saat 21:45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak ve TV8’den canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI TARİHİ FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükseldi. Millilerimiz yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup etti. Tarihimizde ilk kez çıkacağımız finalde rakibimiz İtalya veya Brezilya olacak. Maç saat 15:30’da TRT 1 ekranlarında.

TÜRKİYE-İTALYA FİNAL MAÇI...

💢Voleybol Dünya Şampiyonası

💢Maç öncesi ve canlı takibi Ulusal Kanal'da...

AFYONSPOR – KARŞIYAKASPOR

3. Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında Afyonspor deplasmanda Karşıyakaspor ile karşılaşıyor. Mücadele saat 14:00’te başlayacak.

ESKİŞEHİRSPOR – ANADOLU SFK

3. Lig’de günün bir diğer maçı Eskişehirspor ile Anadolu SFK arasında oynanacak. Karşılaşma saat 17:00’de başlayacak. Eskişehirspor taraftarı yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

BURSASPOR – YENİ MERSİN İDMAN YURDU

3. Lig 2025-2026 sezonunun açılışında Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma saat 19:00’da Mersin Stadı’nda oynanacak. Taraftarlar sezona moralli başlamak istiyor.

