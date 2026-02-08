Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 8 Şubat bugünkü maçlar: Galatasaray ve Beşiktaş maçı ne zaman?
Bugün kimin maçı var, saat kaçta? 8 Şubat Pazar günü futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray sahaya çıkarken, Avrupa'da Liverpool - Manchester City ve Valencia - Real Madrid gibi dev karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var?
SÜPER LİG
14.30 ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
1. LİG
13.30 Serikspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
16.00 Eminevim Ümraniyespor - İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Manisa FK - Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
TFF 2. LİG
13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor - Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Muşspor - Menemen FK (Muş Şehir)
13.00 KCT 1461 Trabzon FK - Mardin 1969 (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Isbaş Isparta 32 Spor - Bursaspor (Isparta Atatürk)
BEYAZ GRUP
13.00 Batman Petrolspor - Seza Çimento Elazığspor (Batman)
13.00 GMG Kastamonuspor - Merkür Jet Erbaaspor (Gazi)
13.00 Karaman FK - Anagold 24Erzincanspor (Yeni Karaman)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - İskenderunspor (11 Nisan)
15.00 Altınordu - MKE Ankaragücü (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Kepezspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Muğlaspor - Sultan Su İnegölspor (Muğla Atatürk)
TFF 3. LİG
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor - Çorluspor 1947 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor - Bursa Yıldırımspor (İBB 100.Yıl)
15.00 Yalova FK 77 - Astor Enerji Çankayaspor (Yalova Atatürk)
15.00 Kestel Çilekspor - Edirnespor (Kestel İlçe)
TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
12.00 Fenerbahçe arsaVev - Beşiktaş (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)
12.00 Çekmeköy Bilgidoğa - Galatasaray GAIN (Şile İlçe)
12.00 Fatih Vatanspor - Yüksekovaspor (İBB Balat)
12.00 1207 Antalyaspor - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Prolift Giresun Sanayispor (Seytantepe 1 Nolu Sentetik Saha)
13.00 Fatih Vatanspor - Yüksekovaspor (Belediye 100. Yıl)
14.00 Trabzonspor - Ünyespor (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)
İNGİLTERE PREMIER LİG
17:00 Brighton - Crystal Palace FC
19:30 Liverpool - Manchester City FC
İSPANYA LA LIGA
16:00 Alaves - Getafe
18:15 Athletic Bilbao - Levante
18:15 Sevilla - Girona
20:30 Atletico Madrid - Real Betis Sevilla
23:00 Valencia - Real Madrid
İTALYA SERIE A
14:30 Bologna FC - Parma
17:00 US Lecce - Udinese Calcio
17:00 AC Milan - Como 1907
20:00 Sassuolo Calcio - Inter Milano
22:45 Juventus Turin - Lazio Rome