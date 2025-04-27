Bülent Uygun'un acı günü: Futbol camiası yasta

Teknik Direktör Bülent Uygun, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun’u son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı. Acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bülent Uygun'un acı günü: Futbol camiası yasta
Yayınlanma: Güncellenme:

Sakaryalı Teknik Direktör Bülent Uygun'un büyük acısı, futbol dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun, şeker hastalığı tedavisi gördüğü dönemde geçirdiği kalp krizi sonucu, henüz 28 yaşındayken hayatını kaybetti.

Almina'nın genç yaşta gelen vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresini ve futbol camiasını yasa boğdu. 

Almina Tude Uygun, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye aile ile yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra spor ve sanat camiasından da birçok isim katıldı.

Cenaze namazı esnasında baba Bülent Uygun gözyaşlarını tutamadı.

Piyasalarda altın alarmı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Piyasalarda altın alarmı: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bülent Uygun
Günün Manşetleri
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Suriye'den ABD'nin 8 şartına yanıt
Pazar günü plan yapanlar dikkat
İstanbul'da artçılar devam edecek mi?
Deprem çantası ve çadır fiyatlarına fırsatçı zam!
Türkiye’den BM Güvenlik Konseyine çağrı
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Meteoroloji 50 ili uyardı
Doğu Perinçek, Önder'le görüşmesini anlattı
Çok Okunanlar
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Piyasalarda altın alarmı Piyasalarda altın alarmı
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!
Kanada'da can pazarı Kanada'da can pazarı
Futbol camiası yasta Futbol camiası yasta