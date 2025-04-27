Bülent Uygun'un acı günü: Futbol camiası yasta

Sakaryalı Teknik Direktör Bülent Uygun'un büyük acısı, futbol dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun, şeker hastalığı tedavisi gördüğü dönemde geçirdiği kalp krizi sonucu, henüz 28 yaşındayken hayatını kaybetti.

Almina'nın genç yaşta gelen vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresini ve futbol camiasını yasa boğdu.

Almina Tude Uygun, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye aile ile yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra spor ve sanat camiasından da birçok isim katıldı.

Cenaze namazı esnasında baba Bülent Uygun gözyaşlarını tutamadı.