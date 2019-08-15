Almanya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu, son şampiyon Bayern Münih ile Hertha Berlin arasında yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2019-2020 sezonu, son şampiyon Bayern Münih ile Hertha Berlin arasında yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

1963 yılından itibaren Bundesliga adı altında oynanmaya başlanan Alman 1. Futbol Ligi’nin 57. sezonunda ilk düdük yarın Münih'teki Allianz Arena'da çalacak.

Geçen sezonu Borussia Dortmund'un 2 puan önünde bitirerek 78 puanla şampiyon tamamlayan Bayern Münih, yeni sezonun açılış maçında Hertha Berlin’i konuk edecek. Bavyera ekibi ile başkent takımı arasındaki karşılaşmanın başlama vuruşu TSİ 21.30'da yapılacak.

Geçen sezon küme düşen Stuttgart, Hannover 96 ve Nürnberg’in yerine yeni sezonda Köln, Union Berlin ve Paderborn, Bundesliga’da mücadele edecek.



İlk haftanın programı

Bundesliga'da 2019-2020 sezonu ilk hafta programı şöyle:

Yarın:

Bayern Münih-Hertha Berlin

17 Ağustos Cumartesi:

Borussia Dortmund-Augsburg, Bayer Leverkusen-Paderborn, Wolfsburg-Köln, Werder Bremen-Fortuna Düsseldorf, Freiburg-Mainz 05, Borussia Mönchengladbach-Schalke 04

18 Ağustos Pazar:

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim, Union Berlin-Leipzig



Son 7 sezonda şampiyon Bayern Münih

Geçen sezonki şampiyonlukla üst üste 7. kez zirvede yer alan, son 10 yılda ise 8 kez şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, 2019-2020 sezonunda da zirvenin en büyük adayı olarak gösteriliyor.

Bundesliga'daki 29 şampiyonlukla bu alanda en fazla kupayı müzesine götüren Bavyera ekibini geçen yıldan bu yana 47 yaşındaki Hırvat teknik adam Niko Kovac çalıştırıyor.

Bayern Münih'te uzun yıllar forma giyen Mats Hummels, Arjen Robben, Franck Ribery ve Rafinha'nın yanı sıra James Rodriguez geçen sezonun ardından takımdan ayrıldı.

Yeni sezon için kadroya kattığı oyuncular için şimdiye kadar toplam 123 milyon avro transfer ücreti ödeyen Bayern Münih, Atletico Madrid’den Lucas Hernandez, Stuttgart'tan Benjamin Pavard ve Inter'den Ivan Perisic’i renklerine bağladı.

Bayern Münih, Manchester City’de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane’yi de transfer etmek için girişimde bulundu ancak genç futbolcunun sakatlığı sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması bu transferi zora soktu.

Bavyera ekibinin ayrıca Philippe Coutinho’nun transfer edilmesi konusunda Barcelona kulübüyle görüştüğü de medyaya yansıdı.



Borussia Dortmund da favoriler arasında

Geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan Borussia Dortmund da şampiyonluk için favoriler arasında gösteriliyor.

Süper Kupa’da Bayern Münih’i 2-0 yenerek yeni sezona kupayla başlayan sarı-siyahlılar, Julian Brandt, Thorgan Hazard, Mats Hummels, Nico Schulz ve geçen sezon kiralık oynayan Paco Alcacer’i renklerine bağlayarak transferler için toplam 127,5 milyon avro harcadı.



Leipzig, 32 yaşındaki Nagelsmann'a emanet

Geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayan Leipzig'de teknik direktör Julian Nagelsmann takımın başına getirildi.

Bu sezon da zirveyi zorlamayı hedefleyen Leipzig kulübü, yaş ortalaması 22 olan takımın başına 32 yaşındaki teknik direktör Nagelsmann'ı getirdi.

Kadrosunda altyapıda yetiştirdiği futbolculara da yer vermeye çalışan Leipzig, transferlere yaklaşık 52 milyon avro harcayarak Ademola Lookman, Hannes Wolf, Christopher Nkunku ve Luan Candido’yu kadroya kattı.



Bayer Leverkusen'de Kerem Demirbay forma giyecek

Geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden Bayer Leverkusen, dikkati çeken transferlere imza attı.

Leverkusen ekibi, Julian Brandt’ın Borussia Dortmund’a gidişiyle orta sahadaki boşluğu 32 milyon avro transfer bedeli ödeyerek Hoffenheim’den kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ile gidermeye çalışacak.

Transferlere toplam 61 milyon avro harcayan Bayer Leverkusen, Nadiem Amiri, Moussa Diaby ve Daley Sinkgraven'i de transfer etti.



Avrupa’nın en değerli 4. ligi

Alman internet sitesi Transfermarkt’a göre takımlarının toplam piyasa değerinin 4,51 milyar avro olması, Bundesliga’yı İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga ve İtalya Serie A’nın ardından Avrupa’nın en değerli 4. ligi konumuna getiriyor.

Bayern Münih’in 790,4 milyon avro değerle önde bulunduğu sıralamada Bavyera ekibini 624,1 milyon avro ile Borussia Dortmund, 521,9 milyon avro ile Leipzig ve 420,6 milyon avro ile Bayer Leverkusen takip ediyor.



Bundesliga’da 18 Türk futbolcu

2019-2020 sezonunda Bundesliga kulüplerinde toplam 18 Türk kökenli futbolcu görev bekleyecek.

Schalke 04, dört futbolcuyla en fazla Türk asıllı oyuncunun kadroda bulunduğu takım olarak göze çarpıyor. Mavi-beyazlıların kadrosunda Stuttgart’tan 15 milyon avroya transfer edilen milli futbolcu Ozan Kabak’ın yanında Suat Serdar, Ahmed Kutucu ve Münir Levent Mercan yer alıyor.

Milli futbolcu Yunus Mallı, Wolfsburg'da forma giymeyi sürdürken, Mainz 05, Levin Mete Öztunalı, Ahmet Gürleyen ve Erkan Eyibil'i kadroda bulunduruyor.

Werder Bremen Nuri Şahin'den sonra bu sezon Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak'ı da transfer ederken, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf formasını terletecek.

Bayer Leverkusen’in kadrosunda Kerem Demirbay ve kaleci Ramazan Özcan yer alırken, Köln’de Salih Özcan, Eintracht Frankfurt’ta Şahverdi Çetin, Hertha Berlin’de Muhammed Kiprit ve Union Berlin’de Cihan Kahraman görev bekleyecek.



7 teknik direktörün Bundesliga tecrübesi bulunmuyor

Bu sezon Bundesliga’da mücadele edecek takımlarda görev yapacak 7 teknik direktörün daha önce bu ligde deneyimi yok.

Borussia Mönchengladbach’ta Dieter Hecking’in yerine gelen Marco Rose, Bruno Labbadia ile yollarını ayıran Wolfsburg’da Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner, Hoffenheim’de 3 yıl görev yapan Julian Nagelsmann’ın yerine getirilen Hollandalı Alfred Schreuder, Hertha Berlin’de daha önce altyapıdaki takımları çalıştıran Ante Covic ve geçen sezon beklediği sonuçları alamayan Schalke 04’te David Wagner, ilk kez Bundesliga’da bir takımın başında görev yapacak.

Bundesliga’ya yükselen Paderborn ve Union Berlin'i çalıştıran teknik adamların da Bundesliga deneyimi bulunmaması dikkati çekiyor.

Almanya’nın en üst liginde ilk kez mücadele edecek Union Berlin’de teknik direktör Urs Fischer ve 4 sezon sonra yeniden Bundesliga’ya yükselen Paderborn’da Steffen Baumgart, ilk kez Bundesliga’da görev alacak. Köln'ün yeni teknik direktörü Achim Beierlorzer ise 2014-2015 sezonunda 15 müsabakada Leipzig kulübünde geçici olarak teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

