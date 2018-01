Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas, olağanüstü genel kurulda Mustafa Cengiz'in başkan seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bir yönetimin değil, Galatasaray'ın yeni dönemi. Sayın başkanımız Mustafa Cengiz, büyük bir cesaret göstererek bu zor dönemde elini taşın altına soktu ve seçimden zaferle çıktı." dedi.



Bugüne kadar hiçbir kulübe nasip olmamış müthiş bir sinerji oluştuğunu aktaran Elmas, "Ben öncelikle bir taraftar olarak, Galatasaraylıların tek vücut olmayı çok özlediğini gördüm. Şimdi bu yeni yönetimin ve bizler atanan yöneticilerin en önemli görevi, bu sinerjiyi, birlikteliği koruyup, taraftara söz verdiğimiz gibi sorunları net şekilde paylaşıp, çözümlere de onları ortak etmek. Ben bir Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi ve taraftar olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.



"Başkanlık, her Galatasaraylının hayali"

Olağanüstü genel kurul öncesi taraftarların, özellikle sosyal medya üzerinden kendisini başkan adayı olmaya zorlamasına değinen Burak Elmas, yaşadığı heyecanı dile getirdi.

Her şeyden önce kendisinin de bir taraftar olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ben de aynısını hissediyorum. Çok heyecan duyulan isimler geldiğinde ve başaramadıkları zaman, taraftarda büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Sevdikleri biri onlara ihanet etmiş gibi hissediyorlar. Bu da doğaldır. Sağ olsunlar bana böyle bir teveccüh gösterdiler ama seçimde genel kurul üyelerinin de aynı teveccühü göstermesi gerekir ileride. Her şeyden önce benim hizmete hazır olmam gerekir. Benim için hizmette koltuk fark etmediği için bugün böyle devam ediyorum. Yarın hazır olup faydalı olabileceğimi hissedersem ve böyle bir teveccüh devam ederse, hizmetin en üstü olan Galatasaray Başkanlığı, her Galatasaraylının hayalini süsler. İleride bakmak ve görmek lazım."

Kendisinin ve ailesinin yurt dışında olmasından, seçime de kısa bir süre kalmasından dolayı aday olmadığını aktaran Elmas, "Bir pozisyona gelmek değil, Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'ı ileriye taşımak önemli. Bizim gibi Galatasaraylıların, sadece bir koltuğa oturmak için göreve gelmesi, kendi düşüncelerimize ihanet olur. Bu nedenle adaylık gerçekleşmedi. Hangi görev olduğu fark etmeksizin, her zaman Galatasaray'ın emrindeyiz. Umarım taraftarın bana olan teveccühü, bu görevimde de devam eder." ifadelerini kullandı.