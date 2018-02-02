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Burak Yılmaz: Beni ben yapan Trabzonspor'dur

Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, "İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum." dedi.

Burak Yılmaz: Beni ben yapan Trabzonspor'dur

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda yakaladığı başarılardan sonra hayatında birçok şey kazandığını, bu formayı her giydiğinde Allah'a şükrettiğini belirtti.

Bordo-mavili kulübün resmi yayın organı Trabzonspor dergisine röportaj veren Burak Yılmaz, Karadeniz ekibinde tekrar forma giymenin mutluluğunu yaşadığını, Trabzonspor'un kendisi için çok önemli bir yer olduğu kaydetti.

Trabzonspor'un kendisine çok şey kattığına dikkati çeken milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Beni ben yapan Trabzonspor'dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim. Ben Trabzonspor'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu çıkıyorum."

"Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir"
Röportajda, 2010-2011 sezonunun kendisi için önemine de değinen Burak Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-2018 sezonuna konsantre olduk ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez."


Kaynak: AA
Etiketler; #burak yılmaz #Trabzonspor
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