Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır." dedi. Konuyla ilgili Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada "Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah beyazlı kulüp de tecrübeli oyuncunun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.



Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş forması giyeceğini ilk ağızdan duyurdu.

Burak Yılmaz, "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır." sözleriyle başlayan 33 yaşındaki golcü şöyle devam etti: "Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum." dedi.



Beşiktaş formasını yeniden giymesini sağlayan başta Şenol Güneş olmak üzere kendisine inanan herkese teşekkür eden Burak Yılmaz, "Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye yazdı.



Beşiktaş taraftarına seslenen Yılmaz, "Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim." dedi.





