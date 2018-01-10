Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında Lüksemburg'un RSR Walfer ekibini 3-0 yendi.
Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller etabına yükseldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-12, ikinci seti de 25-14 kazandı.
Üçüncü seti de 25-18 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Eleni Danilidou (Yunanistan), Maxim Berdnikov (Rusya)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Yaren Hatipoğlu, Ergül Avcı, Bytsenko, Dimitrova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Belien, Nuran İnce)
RSR Walfer: Sakponou, Hofmann, Braas, Beffort, Antova, Alliaume (Welsch, Lassine, Martin, Welsch)
Setler: 25-12, 25-14, 25-18
Süre: 66 dakika (21, 20, 25)
Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller etabına yükseldi
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında Lüksemburg'un RSR Walfer ekibini 3-0 yendi.
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