Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller etabına yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında Lüksemburg'un RSR Walfer ekibini 3-0 yendi.



Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller etabına yükseldi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-12, ikinci seti de 25-14 kazandı.



Üçüncü seti de 25-18 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.



Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Eleni Danilidou (Yunanistan), Maxim Berdnikov (Rusya)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Yaren Hatipoğlu, Ergül Avcı, Bytsenko, Dimitrova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Belien, Nuran İnce)

RSR Walfer: Sakponou, Hofmann, Braas, Beffort, Antova, Alliaume (Welsch, Lassine, Martin, Welsch)

Setler: 25-12, 25-14, 25-18

Süre: 66 dakika (21, 20, 25)

