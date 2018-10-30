Cumhuriyet Bayramı nedeniyle antrenman öncesi sahada Türk bayrağı açan oyuncular, "Ne mutlu Türk'üm diyene" dediler

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın 1461 Trabzon'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.



Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, geniş alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.



Hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı oyuncular, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



Öte yandan, antrenman öncesi sahada Türk bayrağı açan oyuncular, hep bir ağızdan, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.