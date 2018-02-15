Bursaspor Kulübü Doktoru Özhan, "Bazı problemleri var ama şu an yaşadığı sakatlık bunlarla alakalı değil. Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Bursaspor'da, sakatlığı bulunan Moussa Sow'un, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmandaki Galatasaray maçında oynaması bekleniyor.



Kulüp doktoru Gökhan Özhan, Özlüce Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sow'un sol kasığında birinci derecede adale sakatlığı olduğunu hatırlattı.



Tedavinin teknik direktör Paul Le Guen'den alınan özel izinle Dubai'de devam ettiğini hatırlatan Özhan, "Sow'un yaklaşık 10-14 gün takımdan uzak kalmasını öngörüyorduk. Daha önce tedavi gördüğü Dubai'de ilk aşamayı geçirmeyi istedi. Ciddi bir sakatlığı olmadığı için öngörümüz doğrultusunda bizim bilgimiz dahilinde tedavisine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.



"Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyoruz"

Sow'un pazar günü Türkiye'ye döneceğini aktaran Özhan, şöyle konuştu:

"Sow'un geldikten sonra da antrenmanlara başlamasını öngörüyoruz, tabii ki ekstra bir durum olmazsa. Sow başka takımlarda oynarken medyaya da yansıyan bazı kronik sakatlıkları vardı. Biz bir oyuncu alırken risk analizi yaparak bu karara varıyoruz. Moussa'nın da takımımıza katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu transfere onay verdik. Bazı problemleri var ama şu an yaşadığı sakatlık bunlarla alakalı değil. Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyoruz. Batalla da antrenmanlara başladı. Gayet iyi durumda. Şu anda sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş için de programımız önümüzdeki hafta takımımıza dönmeleri yönünde."



Gökhan Özhan, sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım'ın sezon sonunda maçlara çıkabileceğini, Serdar Kurtuluş'un da ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve ilk hedeflerinin bu oyuncunun futbol hayatına dönmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.