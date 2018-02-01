Yeşil-beyazlıların transferin son gününde renklerine bağladığı John Bostock ve Alper Ademoğlu da ilk kez antrenmana çıktı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştiren futbolcular, son bölümde taktik çalışma yaptı.



Öte yandan, sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Emre Taşdemir'in tedavilerine devam edildi.



Ertuğrul Ersoy ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalışırken, Ertuğrul Ersoy'un Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek. Sakatlığı nedeniyle dün takımdan ayrı çalışan Jires Kembo ise bugün takımla çalıştı. Jires Kembo'nun Beşiktaş'a karşı forma giyebileceği öğrenildi.



Bursaspor'un, transferin son gününde renklerine bağladığı John Bostock ve Alper Ademoğlu da ilk kez yeşil-beyazlı ekip ile antrenmana çıktı. Takımla çalışmalara katılan her iki futbolcunun da yarın oynanacak Beşiktaş maçının kadrosunda olması bekleniyor.