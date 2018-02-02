Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki son Kasımpaşa maçına göre Bursaspor karşısında 2 değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik yaptı.

Güneş, Bursaspor maçında, sarı kart cezalısı Ryan Babel'in yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü. Lens, orta sahanın solunda oynadı.

Güneş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba Hutchinson'ın yokluğunda savunmada ve önünde değişikliklere gitti. Kasımpaşa karşılaşmasında savunmanın göbeğinde oynayan Gary Medel, Hutchinson'ın yerine savunmaya dönük orta sahada görev aldı. Medel'in orta sahaya geçmesiyle Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Domagoj Vida da ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı. İkinci yarının ilk haftasında Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan, Kasımpaşa mücadelesinde de sonradan oyuna dahil olan Hırvat oyuncu, bir maç sonra yine ilk 11'de yer aldı.



Vagner Love yine yedek

Beşiktaş'ın bir başka yeni transferi Vagner Love, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Bursaspor karşılaşmasına da yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte son maçlarda olduğu gibi forvet hattında Alvaro Negredo görev aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca da ilk 11'de şans buldu.



Bursaspor cephesi

Bursaspor'da ise Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Beşiktaş karşısında Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Shehu, Badu, Delarge, Bostock, Yusuf Erdoğan, Stancu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Ara transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncu katan Bursaspor'da Nijeryalı savunma oyuncusu Abdullahi Shehu ve orta sahada oynayan İngiliz futbolcu John Bostock, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi.

Yeşil-beyazlılarda yeni transferlerden Moussa Sow sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Grozav kulübede şans bekledi. Bursaspor'un Schalke 04'den transferi Alper Ademoğlu ise teknik direktör Le Guen tarafından kadroya alınmadı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Batalla, Jorquera ve Emre Taşdemir ile sarı kart cezalısı Agu, bu maçta forma giyemeyen diğer isimler oldu.



Beşiktaş taraftarı stada alınmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmaya İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları alınmazken, Bursasporlu taraftarlar maça ilgi gösterdi.

Statta, misafir takım tribünü boş bırakıldı.

Bu arada karşılaşmayla ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.