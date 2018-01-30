Bursaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.



Yeşil-beyazlı ekip, 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.