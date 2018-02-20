Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol-pas oyunu oynayan futbolcuların antrenmanı, taktik çalışmayla son buldu.



Sakatlığı bulunan Badu'nun tedavisine devam edildiği bildirilirken, Moussa Sow kondisyoner eşliğinde kuvvet çalışması yaptı.



Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.