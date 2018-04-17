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Bursaspor'da genel kurul tarihi belli oldu

Bursaspor Kulübünde olağan genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumunun ise 26-27 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.

Bursaspor'da genel kurul tarihi belli oldu

Bursaspor Kulübünde olağan genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumunun ise 26-27 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, olağan genel kurul tarihinin belirlenmesi için Ali Ay başkanlığında Özlüce Tesisleri'nde toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

İlk oturumda çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci oturum, 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Stadı'nda yapılması kararlaştırılan genel kurulda ilk gün konuşmalar, ikinci gün ise seçim yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bursaspor
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