Bursaspor Kulübünde olağan genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumunun ise 26-27 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, olağan genel kurul tarihinin belirlenmesi için Ali Ay başkanlığında Özlüce Tesisleri'nde toplandı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.
İlk oturumda çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci oturum, 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Bursa Büyükşehir Stadı'nda yapılması kararlaştırılan genel kurulda ilk gün konuşmalar, ikinci gün ise seçim yapılacak.
Bursaspor Kulübünde olağan genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumunun ise 26-27 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.
Bursaspor Kulübünde olağan genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumunun ise 26-27 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.