Bursaspor Kulübünde olağan genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumunun ise 26-27 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.

Bursaspor Kulübünde olağan genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumunun ise 26-27 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, olağan genel kurul tarihinin belirlenmesi için Ali Ay başkanlığında Özlüce Tesisleri'nde toplandı.



Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda genel kurulun ilk oturumunun 19-20 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.



İlk oturumda çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci oturum, 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



Bursa Büyükşehir Stadı'nda yapılması kararlaştırılan genel kurulda ilk gün konuşmalar, ikinci gün ise seçim yapılacak.