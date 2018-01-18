Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 21 Ocak Pazar günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan, dar alanda kontrol-pas oyunu ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.



Yeşil-beyazlılarda, kasık adalesinde gerilme nedeniyle takımdan ayrı koşu yapan Ertuğrul Ersoy'un durumunun, maç saatinden önceki kontrolde belli olacağı bildirildi.



Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.