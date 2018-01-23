Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor...
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Sosyal medya operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Türkiye Kart dönemi yarın başlıyor
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Bursaspor'da transfer

Yeşil-beyazlılar, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Abdullahi Shehu ve kulübüyle anlaşma sağladı

Bursaspor'da transfer

Bursaspor, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen, savunma ve orta sahada görev yapabilen 24 yaşındaki Abdullahi Shehu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Nijerya Milli Takımında da forma giyen başarılı oyuncu Abdullahi Shehu'nun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, oyuncunun tanıtımı için yarın Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süperlig #futbol #- Bursaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.