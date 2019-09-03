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Bursaspor'da transferler

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı gibi isimleri kadrosuna kattığını duyurdu

Bursaspor'da transferler

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Bursaspor ailesine hoşgeldiniz, Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov." ifadeleri kullanıldı.

Transfer tahtasını geçtiğimiz günlerde açan Bursaspor'un, transferlerle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #Bursaspor
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