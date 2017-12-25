Bursaspor, Furkan Özçal ile yollarını ayırırken gözler diğer oyunculara çevrildi. Bursaspor'da devre arası transfer dönemi için hareketlilik erkenden başladı.

Teknik Direktör Paul Le Guen'in talimatıyla birlikte yeşil beyazlı yönetim gönderilecek oyuncuların listesini belirlerken, ilk olarak Furkan Özçal ile ilişkiler kesildi. 2016-17 sezonunun başında Serdar Aziz'in Galatasaray'a transfer olmasıyla yapılan para+takas anlaşması sonrası yeşil beyazlı ekibe katılan Furkan Özçal, Bursaspor A Takımı'nın formasını hiçbir resmi maçta giyemedi. 27 yaşındaki oyuncu, yalnızca U21 Ligi'nde oynanan Bursaspor-Gençlerbirliği maçında ilk kez 26 dakika süre alabildi. Sözleşmenin feshi için anlaşılırken, kulübün de resmi olarak yakın süreçte bu ayrılığı açıklaması bekleniyor.



SIRA DENİZ YILMAZ'DA

Furkan Özçal dışında Le Guen'in takımdan gönderilmesini istediği oyuncular arasında Deniz Yılmaz ve Bilal Kısa ile de yollar ayrılacak. Her iki oyuncunun da takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Le Guen yeşil beyazlı ekibin son antrenmanlarında Deniz Yılmaz'ın takımla çalışmasına izin vermemişti. Bu iki isim dışında İsmail Konuk ve Merter Yüce ile gönderilecekler arasında yer alırken, bu oyuncuların durumu da menajerleriyle yapılacak olan görüşmelerin sonunda netleşecek.



KUPADA RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Öte yandan Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu ilk maçında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için bugün yola çıkacak. Saat 15.00'de Özlüce Tesisleri'nden ayrılacak olan ekip, rövanş maçı öncesinde avantaj yakalamak istiyor. Pablo Batalla ve Bogdan Stancu, Paul Le Guen'den özel izin alırken, yarınki mücadelenin kafilesine dahil edilmedi. Bunun dışında sakatlıkları devam eden Jires Kembo ve Emmanuel Badu da yarın forma giyemeyecek.