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Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Yeşil-beyazlı futbolcular, Beşiktaş maçında "zeytin dalı" baskılı formayla mücadele etti

Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Bursaspor'un oyuncuları, giydikleri formayla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, formalarında Bursaspor logosunun üzerinde "zeytin dalı" baskısı bulunan yeşil-beyazlılar, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.

Seremoni sırasında Bursasporlu taraftarlar da tribünde gerçekleştirdikleri koreografi ile harekata desteklerini gösterdi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, maraton tribününde içinde ay-yıldız bulunan Türkiye haritası oluşturdu.

Öte yandan, iki takım oyuncuları sahaya ellerinde ''Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız'' yazılı pankartla çıktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #Bursaspor #spor toto süper lig
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