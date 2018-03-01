Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, ''Bireysel olarak takımımızdan memnunum. Ama takım olma konusunda sıkıntı yaşadık.'' dedi.

Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yaptığı konuşmada, son dönemde kendisine ve yönetimine yönelik hakaret içerikli eleştiriler olduğunu, bununla ilgili de yasal işlem başlattıklarını söyledi.

Kendisinin ve yönetici arkadaşların hırsızlıkla itham edildiğini anlatan Ay, ''Bana her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama namusumuz ve şerefimiz ile ilgili bir şey söylenirse dişlerimi gösteririm.'' yorumunu yaptı.

Ay, toplantıda mayıs ayındaki genel kurulda aday olmaması yönünde yapılan konuşmalarla ilgili de ''Biz sabırlı insanlarız, mayısta görüşeceğiz. Başkan adayları çalışmalarını yapıyorlar. Ben de kararımı vereceğim.'' ifadelerini kullandı.



''Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum"

Kendisinin egolu bir insan olmadığını dile getiren Ay, şunları kaydetti:

''Maalesef bazı şeyler olmuyor. Bu takım hepimizin takımı. 5-6 maçtır negatif enerji yayılıyor. Birlik olalım, birlik olduğumuzda neler yapacağımız biliniyor. Bireysel olarak takımımızdan memnunum. Ama takım olma konusunda sıkıntı yaşadık. Bu sene yaptığımız transferlerde sadece Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum. O da bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta 11'de başlayacak ve inşallah yararlı olacak.''



Le Guen'e eleştiriler

Ay, teknik direktör Le Guen ile ilgili eleştirilere yönelik de şöyle konuştu:

''Bir önceki kurulda Le Guen bizim değerlerimizden bir tanesiydi. Biz Le Guen’i gönderseydik 20 tane sorunumuz olacaktı. Şimdi size göre 1 sorunumuz var. Kupadan elenmemizin takımımızın üzerinde negatif etkisi olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda topladığımız puanların çoğunu Kayserispor maçının ardından kazandık. Bu yüzden fikstür de çok önemli. Oyuncularımız da söz verdi. İnşallah Kayserispor maçını kazanacağız.''



Salonda gerginlik

Bir divan kurulu üyesinin konuşmasında ''Bursastore'de imza günleri devam ettirilsin'' önerisine başkan Ay'ın ''Bizi eleştirirken herken aynaya baksın. Çok güzel, geliyorsunuz konuşuyorsunuz. Beni bir daha kızdıracaksınız. Konuşuyorsunuz sonra da defolup gidiyorsunuz.'' sözleri nedeniyle salonda gerginlik yaşandı.

Bazı divan kurulu üyelerinin salonu terk etmesi üzerine Ali Ay, ''Nasıl söylediğimin farkında değilim. Haddimi aşmış olabilirim. Özür dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Ay daha sonra konuşmasını bitirip kürsüden inerken, kurul toplantısı da sona erdi.