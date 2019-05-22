Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurul yapma kararı alması gerektiğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden "Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu" imzasıyla yapılan açıklamada, takımın olumsuz yönde etkilenmemesi adına yönetim kuruluyla gerçekleştirilen görüşmelerde bu yöndeki telkinlere rağmen olağanüstü seçimli genel kurul tarihiyle ilgili yönetim kurulu tarafından bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.



"Sonuç ne olursa olsun bugün tarihi itibarıyla başkan ve yönetim kurulunun içinde bulunduğu idari, mali ve sportif durum dikkate alınarak, olağanüstü seçimli genel kurul yapma kararının en kısa sürede açıklanması ve yapılması gerekmektedir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Böylelikle Bursaspor Kulübümüzün geleceğinin belirlenmesi, belirsizliğin giderilmesi ve yeni bir yol haritası çizilmesi adına kulübümüzün önü açılmalıdır. Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden geçen kulübümüzün, Bursa şehrinin büyüklüğü, Bursaspor sevgisinin ne denli güçlü olduğunu düşünerek, bu zor günleri de atlatacağımıza inancımız tamdır."