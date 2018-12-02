Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



28. dakikada Bursaspor defansının arkasına koşu yaparak, sol kanatta topla buluşan Sunu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kötü açıda kalan Sunu'nun ortasında topla buluşan Thy'in yaptığı vuruşu, kale çizgisinde iyi pozisyon alan Umut Meraş son anda uzaklaştırdı.



33. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Özer Hurmacı'yla yaptığı verkaçla rakip savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Taylan'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Okan Kocuk, güçlükle uzaklaştırdı.



36. dakikada Bursaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta savunmadan seken top, Umut Meraş'ın önünde kaldı. Dar açıya rağmen uzak köşeye şık bir vuruş yapan Umut, topu ağlara gönderdi: 1-0.



45+2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru eşitledi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta, Schwechlen topu ceza alanı içine doğru ortaladı. Taylan Antalyalı'nın kafa şutunda, kale çizgisi önünde Chedjou ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.



60. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Lima, ceza sahası ön çizgisinden kale arkasına doğru yönelen Latovlevici'ye topu gönderdi. Sol çaprazda zor pozisyonda topu iyi kontrol eden Latovlevici, meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1.



71. dakikada sol kanattan gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında topla buluşan Özer Hurmacı, ceza alanı içine doğru ortasını yaptı. Bir anda boşta kalan Kone'nin yaptığı sert vuruşta, top kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.



78. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Saivet'in yaptığı ortada top, rakip savunmadan sekip arkada kendini unutturan Lima'da kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



87. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan İbrahim Akdağ, ceza alanı içine ortasını yaptı. İyi yükselen Schwechlen'in kafa vuruşunda, top üsten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.