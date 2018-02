Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Le Guen, Özlüce Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine karşı oluşan beklentilerin farkında olduğunu dile getirdi.



Bu durumun kendisinde baskıya neden olduğunu ama aynı zamanda da bununla başa çıkması gerektiğinin bilinciyle hareket ettiğini dile getiren Le Guen, "Ben sadece kendimin değil, tüm oyuncu grubumuzun da bu beklentinin ve kazanma aciliyetinin farkında olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Le Guen, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu maçtan tabii ki galibiyet bekliyorum. Bizim için aciliyet arz ediyor çünkü maç kazanmamız gerekiyor. Uzun süredir galip gelemiyoruz. Bence mağlubiyetin sebebi her zaman motivasyon eksikliği ya da oyuncuların yüzde 100'ünü vermemesi durumu değildir, başka problemler olabilir. Bizim takım olarak şu anda gözlemlediğim kadarıyla en büyük eksikliğimiz, devamlılık. Kendi özelliklerimizi, iyi olduğumuz özellikleri tekrardan ön plana çıkarmalıyız ve hepsinden daha önemlisi, öz güvenimizi kazanmalıyız, bu çok önemli. Bence şu anda takım için anahtar kelime bu. Ben onlara bu öz güveni aşılamalıyım, onlar da çalışmaları sırasında bu öz güveni geri kazanmalı ve maçta kullanmalılar."

Le Guen, takımda birkaç eksik dışında tüm oyuncuların oynamaya hazır olduğunu bildirdi.



Bir gazetecinin "Moussa Sow'un sakatlığı size sorun oluşturuyor mu?" sorusuna Le Guen, "Sow'un sakatlığı tabii ki bizim için sorun yaratıyor, çünkü onu buraya katkı vermesi için ve takıma yardımcı olması için getirdik. Şu an itibariyle bunu yapabilecek durumda değil." yanıtını verdi.