Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 5 maçtır galibiyete hasret kaldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ligde son galibiyetini 14. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yenerek alan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 maçta da 3 puanı bir arada göremeyerek taraftarını üzdü.

Atiker Konyaspor maçının ardından 15. haftada sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Bursaspor, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Bir sonraki hafta Trabzon deplasmanından da 1-0'lık yenilgiyle dönen yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti, 2 maça çıktı.

Ligin 17. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak ilk yarıyı yine üzgün kapatan Bursaspor, galibiyet özlemini ikinci devreye bıraktı.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, 19. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanından da 3-1'lik yenilgiyle döndü.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden, 1'inde berabere kalan Bursaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini 20. haftada sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasında sonlandırmayı hedefliyor.



Yönetim kurulu ve Le Guen'e tepki

Yeşil-beyazlıların son 5 haftada galibiyet alamaması, camia ve taraftarın tepkisine neden oldu.

Bursasporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yeşil-beyazlı yönetim kurulu ve teknik direktör Paul Le Guen'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

Taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde hem yönetim kurulunu hem de Fransız çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.



Başkan Ay umutlu

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, son haftalarda aldıkları kötü sonuçlara bir an önce son vereceklerine inandığını söyledi.

Bursaspor'un birlik ve beraberlik içinde her şeyi başarabilecek, büyük bir camia olduğuna vurgu yapan Ay, "Hocamızla da futbolcularımızla da birebir görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz iyi bir takımız. İyi bir kadroya sahibiz. Alacağımız galibiyetle seri yakalayacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.



Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.