Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Özellikle iki haftalık periyottaki performans beni çok umutlandırıyor. İyi, dirençli, sabırlı olmamız gerekiyor; bunun bilincindeyiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisarspor'u konuk edecek Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Özellikle iki haftalık periyottaki performans beni çok umutlandırıyor. İyi, dirençli, sabırlı olmamız gerekiyor; bunun bilincindeyiz." dedi.

Yeşil-beyazlı ekibin Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakkal, takımının son iki maçındaki oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Bakkal, Kasımpaşa karşılaşmasında oyuncularının 115 kilometreden fazla koştuğunu hatırlatarak, "Bu benim için artı bir olay. Kasımpaşa maçında 7 net pozisyona giren takım var. Benim de görevim bu takımı desteklemek ve herkesten de bu takımı desteklemesini istemek. Zaten yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Bakkal, İstanbul deplasmanında iç sahada gibi mücadele ettiklerini vurguladı.

Akhisarspor maçında da iyi futbol beklediğini anlatan Bakkal, "Futbolcu grubunun ortaya koyduğu veriler, performanslar, tempoya yakın oyunları, üretkenlikleri maçın bizim lehimize olacağını gösteriyor. Aynı tempoyu korumaları gerekiyor. Bunu da yapacaklarına gönülden inanıyorum çünkü gelen veriler inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda birlikteliğin oluşmaya başladığına işaret eden Bakkal, oyuncuların da sergiledikleri performanstan keyif aldığına dikkati çekti.



"Gol kaçıran takım iyi takımdır"

Mesut Bakkal, takımının son maçlardaki iyi oyunundan dolayı morallerinin yükseldiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Biz de bunu destekliyoruz. Gol kaçıran takım iyi takımdır. Ceza sahasına girmeye başladık, ondan sonrasına bakacaksınız. Bu bağlamda özellikle iki haftalık periyottaki performans beni çok umutlandırıyor. İyi, dirençli, sabırlı olmamız gerekiyor; bunun bilincindeyiz. Oyuncularımın da bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Geldiğim günden beridir inanılmaz bir destek var. Çok teşekkür ediyorum. Ben bunu başta Bursaspor için istedim, onu da fazlasıyla yerine getiriyorlar. İnşallah bu maçta hepsi birleşir, ben de Bursaspor Teknik Direktörü olarak ilk galibiyetimi alırım. Almamız da gerekiyor."

Çok dinamik ve genç bir takım olduklarını ifade eden Bakkal, oyuncularının da yaptıkları işten keyif alarak insanları mutlu etmesi gerektiğini belirtti.

Bursaspor'un efsane isimlerinden Pablo Martin Batalla'nın Bursa'ya gelmesine de değinen Mesut Bakkal, "Batalla burası için önemli bir oyuncu. Keşke hep gelse, beraber yemek yesek. Önemli bir değer Batalla. Keşke bütün eski futbolcular da gelse." açıklamasını yaptı.

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