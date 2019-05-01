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PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık' teklifi
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık' teklifi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

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