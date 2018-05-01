Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Çakıcı, "Sergen Yalçın'ın gelişiyle Konyaspor farklı bir kimliğe büründü. Bunu zaten son oynadığımız 6 maçın 5'inde gol yemeyerek gösterdik. Bursaspor maçını bir kaza olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, "Sergen Yalçın'ın gelişiyle Konyaspor farklı bir kimliğe büründü. Bunu zaten son oynadığımız 6 maçın 5'inde gol yemeyerek gösterdik. Bursaspor maçını bir kaza olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Çakıcı, Atiker Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında dün deplasmanda Bursaspor ile yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Bursaspor ile zor bir karşılaşma gerçekleştirdiklerini belirten Çakıcı, "Rakip takım ev sahibi olmanın avantajıyla, maçı kazanıp önümüzdeki haftalara rahat girmek istiyordu. Biz de bu maçı kazandığımız veya puanla döndüğümüz takdirde önümüzdeki haftalar için daha rahat bir pozisyonda maçlara çıkacaktık. Onun düşüncesiyle geldik ama istediğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.



"Eğer bu maçı kazansaydık olağanüstü derecede avantaj yakalayacaktık"

İkinci yarı daha iyi oynayıp 1 gol atsalar da beraberliği yakalamak için zaman kalmadığını dile getiren Çakıcı, şöyle devam etti:

"Eğer bu maçı kazansaydık olağanüstü derecede avantaj yakalayacaktık. O avantajı kaybettik ama ipler bizim elimizde. Neticede önümüzde Karabükspor maçı var."

Çakıcı, Karabükspor'un genç oyunculara ve iyi bir teknik heyete sahip bir takım olduğuna dikkati çekerek, "İyi mücadele ediyorlar. O yüzden Karabükspor karşılaşması da bir önceki maçlar gibi en ciddi şekilde hazırlanacağımız ve kazanmaktan başka çaremizin olmadığı bir maç gibi görünüyor. Futbolcu arkadaşlar, hem Bursa mağlubiyetini unutturacaklar hem de bir sonraki Göztepe maçına moral motivasyon anlamında, maçı kazanıp çıkacaklar." diye konuştu.



"Sergen Yalçın'ın gelişiyle Konyaspor farklı bir kimliğe büründü"

Sergen Yalçın'ın takımın başarı ivmesini yükselttiğini söyleyen Çakıcı, "Konyaspor'a can suyu oldu. Sergen Hoca, uzun yıllar futbol oynamış ve oynadığı dönemlerde zekasıyla ön plana çıkmış bir yetenektir Türk futbolu için. Bu zekasını teknik anlamda da devam ettirmesi Türk futbolu adına önemli. Sergen Yalçın'ın gelişiyle Konyaspor farklı bir kimliğe büründü. Bunu zaten son oynadığımız 6 maçın 5'inde gol yemeyerek gösterdik. Bursaspor maçını bir kaza olarak nitelendiriyoruz. O yüzden Sergen Hoca bizim için çok önemli bir teknik adam ve farkını da geldiğinden bu yana takım üzerinde hissettirdi. Özellikle takım içerisindeki arkadaşlık bağları daha da kuvvetlendi. İnanıyorum ki bu kalan 2-3 haftada da o futbol zekasıyla takımı ve taraftarı mutlu edecek bir pozisyonda ligi sonlandıracaktır." yorumunu yaptı.

"Önümüzdeki maçları kazanarak, ligde kalmanın zevkini taraftarımıza yaşatacağız"



Çakıcı, Konyaspor taraftarının ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konyaspor taraftarı özellikle Konya'da oynanan milli maçlarla birlikte Türk futboluna taraftar olarak damga vurdu. Her ne kadar bu yıl sıkıntılı bir süreçten geçsek de bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve bundan sonra da bırakmayacaklarına inancımız sonsuz. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü biz Konyaspor takımıyız. Teknik heyetimizle, futbolcularımızla iyi bir takımız. Önümüzdeki maçları kazanarak, ligde kalmanın zevkini taraftarımıza yaşatacağız."

