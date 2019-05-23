Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek, "İnşallah pazar günü Bursaspor maçını kazanıp Avrupa yoluna da hep beraber gitmiş olacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü konuk edecekleri Bursaspor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istediklerini söyledi.



Gevrek, kulüp tarafından bir otelde düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, göreve geldiklerinden itibaren 5 yıl gibi bir süreyi geride bıraktıklarını ve başarı yakaladıklarını ifade etti.



Süper Lig'de bu sezon iyi bir noktada olduklarını dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:

"Pazar günü bu sezonu bitirmiş olacağız. İnşallah pazar günü Bursaspor maçını kazanıp Avrupa yoluna da hep beraber gitmiş olacağız. Tabii Evkur Yeni Malatyaspor'un sadece sportif anlamdaki başarısını değil, birliği, beraberliği, her anlamda ortak değerimizi kurumsallaştırmamız lazım. En önemlisi altyapıya yatırım yapmamız lazım. Ekonomi anlamında da hakikaten iyi yerde olmalıyız. Cumartesi günü mali kongremiz var. İnşallah mali kongrede de ekonomi anlamında önümüzdeki yılın bütçesini açıklayacağız. Ekonomik olarak da çok iyi bir yerdeyiz."



"Futbolcu yetiştirip satan bir kulüp olmalıyız"

Adil Gevrek, Süper Lig'deki Anadolu takımlarının gelirinin sadece Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelen yayın geliri olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir Anadolu kulübünün sadece TFF'den gelen yayın geliriyle idare etmesi hakikaten zordur. Bunun için yetiştiren olmamız lazım. Altyapıdan çıkan çocuklarımızı oynatmalıyız. Futbolcu yetiştirip satan bir kulüp olmalıyız. Belki yetiştirip satan kulüp olmadık ama alıp satan bir kulüp olduk. Geçen sene 3 oyuncu sattık ve bu oyunculardan 4 milyon 250 bin avro gelir elde ettik. Bu, bir Anadolu kulübü için çok önemlidir. Türkiye'de Anadolu kulüpleri içinde bu sene en çok bonservis geliri elde etmiş kulübüz."