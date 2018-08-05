Bursaspor - MKE Ankaragücü maçında tribünde yaşanan gerginliğe emniyet ekipleri müdahale etti. 9 kişi gözaltına alındı.

Bursaspor ile MKE Ankaragücü, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadelenin ikinci yarısında tribünde olaylar çıktı.



Tribüne çıkan emniyet ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Tribünün önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.



Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da, VIP Tribünü'nden gerginliğin yaşandığı Kuzey Kale Arkası tribünlerine geçerken, seyircilerin arasında girerek olayları sakinleştirdi.



Tansiyonun iki grup arasında yaşanan gerilimden yükseldiği belirtildi.

Kaynak: