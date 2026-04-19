Bursaspor şampiyon! Yeşil-beyazlı ekip 1. Lig'e yükseldi

Kulübün tasfiyesinin konuşulduğu bir dönemde yönetimi devralan Enes Çelik ve ekibi, 2 milyar TL seviyesindeki borç yükünü iki yıl içerisinde 1 milyar TL’ye indirdi. Eski yöneticilerin alacaklarından feragat etmesi, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla mali disiplin sağlandı. Transfer tahtasını kilitleyen borç dosyalarının tek tek kapatılması, sportif başarının önündeki en büyük engeli ortadan kaldırdı.

TEKNİK KADRO SİRKÜLASYONU VE ŞAMPİYONLUK RİTMİ

Bursaspor’un alt liglerdeki yükseliş grafiği, teknik direktör değişiklikleriyle şekillendi. 3. Lig’deki süreç kulüp efsanesi Pablo Martin Batalla ile başlarken, Kütahyaspor mağlubiyeti sonrası göreve gelen Adem Çağlayan, 5 maçta 5 galibiyet alarak takımı şampiyonluğa taşıdı. 2. Lig’deki şampiyonluk yürüyüşünde ise sırasıyla Adem Çağlayan ve Tahsin Tam görev yaptı. Şehirdeki beklentiler doğrultusunda dümene geçen Mustafa Er, yakaladığı galibiyet serisini Somaspor müsabakasıyla taçlandırarak hedefe ulaştı.

SÜPER LİG HEDEFİNDE YENİ SAFHA

Somaspor karşısında alınan farklı galibiyet, camiada uzun süredir beklenen şampiyonluk kutlamalarını başlattı. Mali toparlanma ve sportif istikrarı birleştiren yeşil-beyazlılarda, taraftar gruplarının odak noktası yeniden Süper Lig’e dönüş olarak belirlendi. 1. Lig’e yükselen kulüpte, yeni sezon planlamasının mali disiplinden taviz verilmeden sürdürüleceği kaydedildi.