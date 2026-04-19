Bursaspor şampiyon! Yeşil-beyazlı ekip 1. Lig'e yükseldi

Bursaspor, kendi sahasında Somaspor’u 5-1 mağlup ederek 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip, Türk futbol tarihindeki tüm profesyonel liglerde şampiyonluk sevinci yaşayan ilk kulüp olma unvanını elde etti

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Kulübün tasfiyesinin konuşulduğu bir dönemde yönetimi devralan Enes Çelik ve ekibi, 2 milyar TL seviyesindeki borç yükünü iki yıl içerisinde 1 milyar TL’ye indirdi. Eski yöneticilerin alacaklarından feragat etmesi, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla mali disiplin sağlandı. Transfer tahtasını kilitleyen borç dosyalarının tek tek kapatılması, sportif başarının önündeki en büyük engeli ortadan kaldırdı.

TEKNİK KADRO SİRKÜLASYONU VE ŞAMPİYONLUK RİTMİ

Bursaspor’un alt liglerdeki yükseliş grafiği, teknik direktör değişiklikleriyle şekillendi. 3. Lig’deki süreç kulüp efsanesi Pablo Martin Batalla ile başlarken, Kütahyaspor mağlubiyeti sonrası göreve gelen Adem Çağlayan, 5 maçta 5 galibiyet alarak takımı şampiyonluğa taşıdı. 2. Lig’deki şampiyonluk yürüyüşünde ise sırasıyla Adem Çağlayan ve Tahsin Tam görev yaptı. Şehirdeki beklentiler doğrultusunda dümene geçen Mustafa Er, yakaladığı galibiyet serisini Somaspor müsabakasıyla taçlandırarak hedefe ulaştı.

SÜPER LİG HEDEFİNDE YENİ SAFHA

Somaspor karşısında alınan farklı galibiyet, camiada uzun süredir beklenen şampiyonluk kutlamalarını başlattı. Mali toparlanma ve sportif istikrarı birleştiren yeşil-beyazlılarda, taraftar gruplarının odak noktası yeniden Süper Lig’e dönüş olarak belirlendi. 1. Lig’e yükselen kulüpte, yeni sezon planlamasının mali disiplinden taviz verilmeden sürdürüleceği kaydedildi.

Vatan Partisi'nden Ümit Özdağ'a "gladyo" yanıtı: "Perinçek’e karşı tavrı görevinin gereği"Vatan Partisi'nden Ümit Özdağ'a "gladyo" yanıtı: "Perinçek’e karşı tavrı görevinin gereği"Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktıGülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktıGündem
MEB toplantısında gündem güvenlik ve dijital tehditlerMEB toplantısında gündem güvenlik ve dijital tehditlerGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Vatan Partisi'nden Ümit Özdağ'a "gladyo" yanıtı: "Perinçek’e karşı tavrı görevinin gereği"
18 Yaş altına özel "çocuk hattı" geliyor
"Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
IBAN transferlerinde yeni dönem
Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diyarbakır’da yıldırım faciası
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Çok Okunanlar
Meteoroloji 10 kenti uyardı... Gök gürültülü sağanak kuvvetli geliyor Meteoroloji 10 kenti uyardı... Gök gürültülü sağanak kuvvetli geliyor
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar
Mevduat faizlerinde yeni zirve: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizlerinde yeni zirve: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?