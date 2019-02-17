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Bursaspor taraftarından protesto

Yeşil-beyazlı taraftarlar, bir üst geçide astığı pankartlarla kulüp yönetimine tepki gösterdi

Bursaspor taraftarından protesto

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bazı taraftarlar, kentteki bir üst geçide astıkları pankartla yeşil-beyazlı yönetimi protesto etti.

Ligin 22. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.

Yeşil-beyazlı bazı taraftarlar, Merinos Kavşağı'ndaki bir üst geçide, "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" yazılı pankart astı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #Bursaspor
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