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Bursaspor'un eski futbolcusu Carson Manchester City'de

İngiltere ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Carson'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bursaspor'un eski futbolcusu Carson Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #manchester city #Bursaspor
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