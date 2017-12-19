Süper Lig'de 8. sırada bulunan Bursaspor, puan cetvelinde üzerindeki 7 takımların 6'sına mağlup olan yeşil-beyazlılar, tek puanı Göztepe ile berabere kalarak aldı.

Süper Lig'de 16 haftanın ardından 8. sırada yer alan Bursaspor, puan cetvelinde üzerinde bulunan 7 takım karşısında galibiyete ulaşamadı.

Süper Lig'in 16 haftalık bölümünü 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle geride bırakan Bursaspor, 24 puanla 8. sırada yer aldı.

Puan cetvelinde ilk 7 sırada bulunan takımlardan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor ve Trabzonspor'a yenilen Bursa temsilcisi, Göztepe ile berabere kaldı.

Yeşil-beyazlılar, ligin ilk haftasında lider Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0, 3. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-1, 6. haftada iç sahada Galatasaray'a 2-1, 7. haftada deplasmanda Kayserispor'a 3-1, 15. haftada iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0 ve 16. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Bursaspor, 12. haftada Göztepe karşısında sahasında 0-0 beraberlik yaşadı.



Galibiyetler alt sıralardaki takımlardan

Bursaspor, puan cetvelinde kendisinden alt sırada yer alan takımlar karşısında 7 galibiyet elde etti ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u yenerken Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.



7 haftalık yenilmezlikten, galibiyet hasretine

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup olduktan sonra 7 hafta yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, son iki haftada ise galip gelemedi.

Ligde 15. haftadaki Fenerbahçe yenilgisiyle serisi son bulan Bursaspor, 16. haftada da Trabzonspor deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.