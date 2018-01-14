Sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmayan Atta, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir'in tedavilerine devam edildi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 16 Ocak Salı günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular antrenmanın son bölümünde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.



Sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmayan Kofi Atta, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir'in tedavilerine devam edildi.



Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



Öte yandan, daha önce prensip anlaşmasına varılan Moussa Sow, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeyi yarın saat 14.00'te Özlüce Tesisleri'nde taraftarlara açık gerçekleştirilecek törende imzalayacak.