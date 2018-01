"Önceliğimiz, ilk 11'e katkı yapacak 2-3 oyuncunun transfer edilmesi ama bu, takımdan ayrılacak oyuncuların sayısına göre değişebilir"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ara transfer döneminde ilk 11'de oynayabilecek 2-3 oyuncuyu renklerine bağlamak istediklerini söyledi.

Fransız teknik adam, Süper Lig'de ilk yarıyı 25 puanla 9'uncu sırada tamamlayan yeşil-beyazlıların Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi.

İsmail Konuk, Bilal Kısa, Merter Yüce ve Deniz Yılmaz'ın takımdan ayrılacağını belirten 53 yaşındaki teknik direktör, "Bu 4 oyuncu, yeterli süre alamadıkları için takımdan ayrılmak istedi. Kulüp başkanı ile transferi konuşuyoruz. Transferde imza atılana kadar açıklama yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir oyuncunun ismini telaffuz etmek benim görevim değil. Önceliğimiz, ilk 11'e katkı yapacak 2-3 oyuncunun transfer edilmesi ama bu, takımdan ayrılacak oyuncuların sayısına göre değişebilir. Kadroya 2-3 oyuncu katarsak, takım için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Devre arası kampını iyi şartlarda sürdürdüklerini ve verimli antrenmanlar ile hazırlık maçları yaptıklarını aktaran Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda gelişmeye devam etmek istiyoruz. Belli dakikaları iyi oynuyoruz ama bunu maçın tümüne yaymamız gerek. Git gide daha güçlü takım olmalıyız. Kolektif ve takım halinde oynama gücümüzü artırmamız gerekiyor. Bunun yanında iyi oyuncuları da kadroya katmamız gerektiğini düşünüyorum. Böylece daha güçlü takım oluruz. İkinci yarıda kadromuzda bulunan tüm futbolcuların kendisini oynamaya aday olarak görmesini istiyorum. Oyuncular bu şekilde hazırlanmalı. Eğer futbolcular oynayamayacağını düşünüyorsa ve mutsuzsa çözüm bulabiliriz. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Bu konuda onlarla her zaman görüşmeye hazırım."



"Aziz, takım omurgasının en önemli ismi"

Paul Le Guen, adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Aziz Eraltay'ın takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu aktardı.

Aziz'in durumunu yönetimle görüştüğünü dile getiren Le Guen, "Aziz, takım omurgasının en önemli ismi. Takımların onu kadrolarına katmak istemelerini anlayışla karşılıyorum ama Aziz'in kalmasını isterim. İlk yarıda harika oynadı. Eğer takımdan ayrılırsa, güç kaybedeceğiz. Aziz başka bir takıma transfer olursa, yerine başka oyuncu almak zorundayız. Aziz ayrılırsa onun eksikliğini telafi etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye görüş belirtti.



"Kubilay'a yazık oluyor"

Paul Le Guen, ligin ilk yarısında sadece 7 maçta forma giyebilen ve fileleri havalandıramayan yeşil-beyazlıların ümit milli oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş hakkında ise şunları kaydetti:

"Kubilay, çok büyük potansiyele sahip ama bazı problemler yaşadı. Taraftarla arasında sıkıntılar oldu. Takıma ilk geldiğimde bunun farkında değildim. Zor bir etaptan geçti. Sakatlık yaşadı. İyi bir çocuk ama mental olarak henüz yeterince güçlü değil. Eğer üst seviyede bir forvet olmak istiyorsanız, sıkıntıların üstesinden kolaylıkla gelmelisiniz. O, henüz sıkıntılarla başa çıkmayı beceremedi. Şu an iç bacak kaslarında sıkıntı yaşadığı için antrenmanların tamamına çıkamıyor. Kubilay'a yazık oluyor çünkü yapabilecekleri ile yapabildikleri arasında büyük fark var. Bu, teknik direktör olarak beni çok üzüyor. Görevim elbette onu geliştirmek. Şu an sakat olduğu için bunu yapamıyorum ama onun için elimden geleni yapmak istiyorum."



"Süper Lig git gide güçleniyor"

Le Guen, Süper Lig'in günden güne güçlendiğini belirtti.

Süper Lig'in henüz yeterince tanınmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Süper Lig'de iyi oyuncu ve teknik direktörler var. Süper Lig, git gide güçleniyor. Hep dikkatli olmalısınız çünkü her rakip sizi yenebiliyor. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarı, Süper Lig'in seviyesinin yükselmesinin yansıması. Süper Lig'e üstten bakamazsınız. Mütevazı kalmalısınız. Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki takımlara karşı da dikkatli olmalısınız." şeklinde konuştu.