Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonasında dünya ikincisi oldu!

İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kilo finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova’ya 5-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonasında dünya ikincisi oldu!
Yayınlanma:

Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ikincilik elde etti.

İngiltere’nin Liverpool kentindeki M&S Bank Arena’da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 51 kilo finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı Alua Balkibekova ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-0 kaybeden Çakıroğlu, dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı.

Başarılı boksör daha önce 2 kez olimpiyat, 4 kez de Avrupa Şampiyonası finali oynamıştı. Bu sonuçla birlikte Buse Naz Çakıroğlu, büyük organizasyonlarda toplam 10. kez finale çıkmış oldu.

Sıcak havalara aldanmayın! Prof. Orhan Şen o bölgelerde kar yağışı bekliyorSıcak havalara aldanmayın! Prof. Orhan Şen o bölgelerde kar yağışı bekliyorHava Durumu
Mezitli’de Blok3 konserinde sert müdahale: Güvenlik görevlisi tutuklandıMezitli’de Blok3 konserinde sert müdahale: Güvenlik görevlisi tutuklandıGündem
Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar olacak? Teklif yükseltildi mi, ödemeler ne zaman yatacak?Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar olacak? Teklif yükseltildi mi, ödemeler ne zaman yatacak?Ekonomi
Buse Naz Çakıroğlu
Günün Manşetleri
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Çok Okunanlar
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri