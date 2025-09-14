Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonasında dünya ikincisi oldu!

Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ikincilik elde etti.

İngiltere’nin Liverpool kentindeki M&S Bank Arena’da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 51 kilo finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı Alua Balkibekova ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-0 kaybeden Çakıroğlu, dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı.

Başarılı boksör daha önce 2 kez olimpiyat, 4 kez de Avrupa Şampiyonası finali oynamıştı. Bu sonuçla birlikte Buse Naz Çakıroğlu, büyük organizasyonlarda toplam 10. kez finale çıkmış oldu.