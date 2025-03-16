Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu oldu! Üst üste 3. kez zirvede

Sırbistan’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbek rakibini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu oldu! Üst üste 3. kez zirvede
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Sırbistan’ın Niş kentinde bulunan Cair Spor Merkezi’nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 66 kilo final maçına çıkan Busenaz Sürmeneli, Özbekistanlı Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, üç setin tamamında rakibine büyük bir üstünlük sağlayarak mücadeleyi 5-0 kazandı ve altın madalyayı boynuna taktı.

ÜST ÜSTE 3. KEZ ZİRVEDE!

Busenaz Sürmeneli, bu zaferle birlikte dünya boks arenasındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Daha önce katıldığı 2019 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonluğu kazanan milli boksör, 2025 yılında da aynı başarıyı tekrarlayarak üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

26 yaşındaki Busenaz Sürmeneli, sadece Dünya Şampiyonası’nda değil, diğer büyük organizasyonlarda da önemli başarılar elde etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan başarılı sporcu, ayrıca Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları’nda da altın madalya sahibi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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