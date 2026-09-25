Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu

Fenerbahçeli milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda finale çıktı. İngiliz rakibi Chantelle Reid'i 5-0 mağlup eden milli sporcu, kariyerinin ikinci Avrupa altınını boynuna astı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu
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Bulgaristan'ın ev sahipliğini üstlendiği turnuvada 70 kilo finaline çıkan Busenaz Sürmeneli, rakibi İngiliz Chantelle Reid karşısında güçlü bir performans ortaya koydu. Maç boyunca rakibine üstünlük kuran milli boksör, mücadeleyi 5-0'lık net bir skorla tamamlayarak şampiyonluk kürsüsünün en üst basamağına çıktı.

KARİYERİNİN İKİNCİ ALTINI

Bu zaferle kariyerinde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Sürmeneli, organizasyondaki toplam madalya sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. Milli sporcunun Avrupa Şampiyonaları geçmişine bakıldığında 2 altın ve 2 bronz madalya bulunuyor.

BÜŞRA IŞILDAR GÜMÜŞE UZANDI

Millî takımın bir diğer temsilcisi Büşra Işıldar ise aynı şampiyonada 75 kiloda mücadele etti. Finalde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile eşleşen 24 yaşındaki sporcu, karşılaşmayı kaybederek Avrupa ikinciliğiyle yetindi.

Gençler kategorisinde daha önce Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Işıldar, büyükler kategorisinde de önemli bir özgeçmişe sahip. Sporcunun büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası'ndan gümüş, Avrupa Şampiyonası'ndan ise bronz madalyası bulunuyor.

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Busenaz Sürmeneli
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