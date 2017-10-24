Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Galler'de katıldığı turnuvada çifte zafer yaşadı.Tekerlekli sandalye tenisinde paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen 23 yaşındaki Büşra, ülkemizi gururlandırdı.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Galler'de katıldığı ITF Futures Turnuvası'nda kadınlarda çifte zafer kazandı.



Büşra, hem tekler hem de çiftlerde şampiyon oldu.



Tekerlekli sandalye tenisinde paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Büşra, partneri Fisher ile korttan 6-2 ve 6-1'lik setlerle galip gelerek çiftlerde de zirveye çıktı.



Daha önce Litvanya’da kazandığı bir turnuvanın ardından annesine seslenen ve “Salonda çok yer kaplayacağı için üzgünüm ama bu kadar büyük olacağını bilmiyordum anne” diyen Büşra Ün, yeni kupalarının fazla yer kaplamayacağını annesine müjdeledi.









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