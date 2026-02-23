Bütçe krizi iddiası: Galatasaray maaş ödeyemiyor mu? Süper Lig'in en çok kazanan yıldızları kimler?

Galatasaray'da artan takım bütçesi nedeniyle futbolcuların ödemelerinde aksaklıklar yaşandığı iddia ediliyor. Konyaspor mağlubiyetinin ardından gündeme gelen tartışmalarda, Victor Osimhen başta olmak üzere yüksek maliyetli oyuncuların durumları ve kulübün maaş yükü mercek altına alındı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray, hafta sonu Konyaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Konyaspor maçının hemen ardından, kulüpteki kadro tercihlerinin yanı sıra oyuncuların maaşlarını alamadığına dair iddialar basında yer buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yüksek maaş bütçesi sebebiyle mali zorluklar yaşadığı ve bazı futbolculara son 2-3 aydır ödeme yapılamadığı öne sürüldü.

Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan habere göre; kulüple yıllık net 15 milyon Euro, bonuslarla birlikte ise toplam 21 milyon Euro'yu bulan bir sözleşmesi olan Victor Osimhen, ocak ve şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadı.

Haberde, Juventus karşısında oldukça etkili bir performans sergileyen Nijeryalı yıldızın, Konyaspor maçı öncesinde sağ dizinde ağrılar hissettiğini teknik heyete bildirdiği kaydedildi.

Osimhen'in, Juventus ile oynanacak rövanş mücadelesini düşünerek risk almak istemediği ve tam da bu nedenle Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

"MAAŞ ÖDENEMİYOR" İDDİALARINA İTİRAZ

Gazeteci Haluk Yürekli ise konuya ilişkin yaptığı haberde, Galatasaray'ın "maaş ödeyemiyor" şeklinde bir durumda olmadığını ifade etti.

Yürekli, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği ve büyük gelirler elde ettiği dönemlerde bile yüksek maaş bütçesi nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşayabildiğini hatırlattı.

Ayrıca, basına yansıyan maaş gecikmeleri ile Konyaspor mağlubiyeti arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi kurulmasının doğru bir yaklaşım olmayacağının altını çizdi.

SÜPER LİG'İN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULARI

Bu iddialarla birlikte takımın maaş tablosu da yeniden dikkat çekti.

İşte en yüksek gelire sahip olan oyuncuların sıralaması ise şu şekilde:

Victor Osimhen: 15 milyon Euro

Ederson: 11 milyon Euro

Leroy Sane: 9 milyon Euro

Milan Skriniar: 8 milyon Euro

Marco Asensio: 8 milyon Euro

Mauro Icardi: 6 milyon Euro

