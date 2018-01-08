"Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu kalitemizle beraber ne istediğini bilen ve bu hedefe yürümeye gayret gösteren bir takımız"

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "Bu kalitemizle beraber ne istediğini bilen ve bu hedefe yürümeye gayret gösteren bir takımız." dedi.



Isla, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Antalya'daki kamp çalışmalarının verimli geçtiğini dile getirerek, "Ligin ikinci yarısı için konsantrasyonumuzu sağlıyoruz. Önümüzde bizi bekleyen 5 aylık bir süreç var. Bu süreyi başarılarla doldurmak, ligi şampiyonu olarak tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin farkında olduklarını anlatan Şilili futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Favori olmak, bir yarışın içerisinde önde görünen takımlardan olmak size ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Büyük bir takımda olduğumuzun ve hedeflerimizin farkındayız. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu kalitemizle beraber ne istediğini bilen ve bu hedefe yürümeye gayret gösteren bir takımız. Şampiyonluk yarışında tabii ki başka takımlar da olacak. Galatasaray gibi Beşiktaş gibi takımlarla mücadele edeceğiz. Onlar da bu yarışın bizimle beraber favorileri. 5-6 aylık süreçte konsantrasyonumuzu kesinlikle çok üst düzeyde tutmalıyız. İlk yarıda yaptığımız hataları yapmamalı, o puan kayıplarını yaşamamalıyız. Çünkü ilk yarıda istemediğimiz puan kayıpları vardı."



Mauricio Isla, şampiyonluk yarışında sarı-lacivertli taraftarların desteğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Önemli bir yola çıktık ve onlarla beraber bu yolda yürüyüşümüzü sezon sonuna kadar devam ettireceğiz. İşlerin zor gittiği, kötü gittiği anlarda onların desteğine daha fazla ihtiyacımız oluyor. Ligin ilk yarısında iyi dönemlerimiz oldu, kötü dönemlerimiz oldu ama bir şekilde bunları geride bıraktık. Şu anda yukarıyı yakalamış durumdayız. Tamamen hedeflerimize konsantre olduğumuz bir noktaya geldik. Önümüzde bizi bekleyen çok önemli bir 6 ay var. Desteklerine, bugüne kadar olduğu gibi devam etsinler. Biz onları mutlu etmeye çalışacağız. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi bekleyen zor maçlarda yanımızda olsunlar. Biz de tüm gücümüzle sahada olacağız."