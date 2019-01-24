banner1002
Maradona'dan Maduro'ya destek
Maradona'dan Maduro'ya destek
Türk-İş’ten tank palet tepkisi
Türk-İş’ten tank palet tepkisi
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! İşte ilk fotoğraf
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! İşte ilk fotoğraf
Erdoğan'dan e-devlet ve yapay zeka açıklaması
Erdoğan'dan e-devlet ve yapay zeka açıklaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz."
Erzurum temsilcisi, Özer Hurmacı'yı 2018-2019 sezonu öncesi Osmanlıspor'dan transfer etmişti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Büyükşehir Belediye Erzurumspor #özer hurmacı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.