Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Üneş, kulüp başkanlığına seçildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yakutiye ilçesindeki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.



Kulübün 390 delegesinden 305'inin katıldığı ve mevcut başkan Mevlüt Doğan'ın yeniden aday olmadığı genel kurula tek aday olarak katılan Hüseyin Üneş, 290 oyla başkanlığa getirildi. Genel kurulda 15 oy geçersiz sayıldı.



"İlk hedefimiz takımımızı Süper Lig'de hak ettiği yerlere taşımak"

Hüseyin Üneş, burada yaptığı konuşmada, el birliğiyle takıma sahip çıkarak istenilen hedeflere ulaşacaklarını belirterek, "Kısa vadede ilk hedefimiz küllerinden doğmuş takımımızı Süper Lig'de hak ettiği yerlere taşımak olacaktır. İkinci olarak ise altyapıyı hızla iyileştirip ekonomik anlamda da ayakları üzerinde duran bir takım oluşturacağız." diye konuştu.



Üneş, "Sportif anlamda her daim ilk beşin içinde kendisini bulan, Avrupa'da hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edecek bir Erzurumspor oluşturmak istiyoruz. Esas hedefimiz ise uzun vadede takımımızı el birliğiyle Süper Lig şampiyonluğuna taşımak olacaktır." ifadelerini kullandı.