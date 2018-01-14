banner965
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör ordusuna tepki
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı iddiası
"2019'da Türkiye Cumhuriyeti için 3. bir dönem başlayacaktır"
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesine kod adı vermişler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni başkanını seçti

Olağanüstü genel kurulda seçime tek aday olarak giren Mevlüt Doğan, başkanlığa getirildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni başkanını seçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mevlüt Doğan, kulüp başkanlığına seçildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yakutiye ilçesindeki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Kulübün 389 kongre üyesinden 276'sının katıldığı olağanüstü genel kurulda tek aday olan Mevlüt Doğan, 271 oyla başkanlığa getirildi.

Doğan, seçimde yaptığı konuşmasına, "Kar deyince aklıma Erzurum, Erzurum deyince aklıma dadaş, dadaş deyince aklıma mertlik, mertlik deyince aklıma halklarımız gelir." sözleriyle başladı.
Kongre sürecinde kulübün onursal başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kendilerini çağırarak "Bu ağır sorumluluğu size yüklüyoruz, elinizi taşın altına koyun." dediğini aktaran Doğan, "Biz de kendisine 'Talimatınız baş göz üstüne, değil elimizi bu ağır sorumluluğa 35 arkadaşımızla birlikte gövdemizi koyacağız.' dedik." ifadesini kullandı.

Doğan, aldıkları bu görevi alınlarının akıyla yerine getireceklerine söz vererek şöyle devam etti:
"Takımımız şu anki konumu itibarıyla orta sıralarda ama ben Süper Lig'e çıkacağımıza olan güvenimin tam olduğunu söylüyorum. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle inşallah takımımızı hak ettiği ve layık olduğu yere hep birlikte getireceğiz. Yönetimdeki arkadaşlarıma verecekleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kongremize katılan sivil toplum kuruluş başkanlarına, delegelerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, valiliğimize, kurumlarımıza, milletvekillerimize ve sayın başbakan yardımcımıza da teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse görev bölümü oluşturduktan sonra teknik heyetle görüşerek gerekli takviyeleri yapacağız ve takımımızı en üst seviyeye taşıyacağız."

 


Kaynak: AA
Etiketler; #seçim #genel kurul #erzurum #Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İzmir'de cinayet: Onur İregöl hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Liverpool, Manchester City'nin serisini bitirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.