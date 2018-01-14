Olağanüstü genel kurulda seçime tek aday olarak giren Mevlüt Doğan, başkanlığa getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mevlüt Doğan, kulüp başkanlığına seçildi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yakutiye ilçesindeki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Kulübün 389 kongre üyesinden 276'sının katıldığı olağanüstü genel kurulda tek aday olan Mevlüt Doğan, 271 oyla başkanlığa getirildi.



Doğan, seçimde yaptığı konuşmasına, "Kar deyince aklıma Erzurum, Erzurum deyince aklıma dadaş, dadaş deyince aklıma mertlik, mertlik deyince aklıma halklarımız gelir." sözleriyle başladı.

Kongre sürecinde kulübün onursal başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kendilerini çağırarak "Bu ağır sorumluluğu size yüklüyoruz, elinizi taşın altına koyun." dediğini aktaran Doğan, "Biz de kendisine 'Talimatınız baş göz üstüne, değil elimizi bu ağır sorumluluğa 35 arkadaşımızla birlikte gövdemizi koyacağız.' dedik." ifadesini kullandı.



Doğan, aldıkları bu görevi alınlarının akıyla yerine getireceklerine söz vererek şöyle devam etti:

"Takımımız şu anki konumu itibarıyla orta sıralarda ama ben Süper Lig'e çıkacağımıza olan güvenimin tam olduğunu söylüyorum. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle inşallah takımımızı hak ettiği ve layık olduğu yere hep birlikte getireceğiz. Yönetimdeki arkadaşlarıma verecekleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kongremize katılan sivil toplum kuruluş başkanlarına, delegelerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, valiliğimize, kurumlarımıza, milletvekillerimize ve sayın başbakan yardımcımıza da teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse görev bölümü oluşturduktan sonra teknik heyetle görüşerek gerekli takviyeleri yapacağız ve takımımızı en üst seviyeye taşıyacağız."



