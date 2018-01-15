Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da devam ediyor.
Başkent Belgrad'da organize edilen şampiyonada Türkiye; Hırvatistan, İspanya, Belçika, Sırbistan ve Meksika ile B Grubu'nda yer alıyor.
Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında Hırvatistan'a 4-1 yenildi.
20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, gruptaki 5. maçında yarın TSİ 22.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında Hırvatistan'a 4-1 yenildi
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da devam ediyor.