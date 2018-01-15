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Buz hokeyi: Dünya 20 Yaş Altı Erkekler 2. Klasman Şampiyonası

Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında Hırvatistan'a 4-1 yenildi

Buz hokeyi: Dünya 20 Yaş Altı Erkekler 2. Klasman Şampiyonası

 Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da devam ediyor.

Başkent Belgrad'da organize edilen şampiyonada Türkiye; Hırvatistan, İspanya, Belçika, Sırbistan ve Meksika ile B Grubu'nda yer alıyor.

Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında Hırvatistan'a 4-1 yenildi.

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, gruptaki 5. maçında yarın TSİ 22.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.


Kaynak: AA
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