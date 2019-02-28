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'Buzların Efesi'nden bir şampiyonluk daha

Buz pateninde kırdığı rekorlarla tanınan Efe Çetiz, Sofya Trophy Kupası 2019'da kendi kategorisinde topladığı 45.42 puan toplayarak şampiyon oldu

'Buzların Efesi'nden bir şampiyonluk daha

Buz pateni sporcusu Efe Çetiz, Bulgaristan'da düzenlenen Sofya Trophy Kupası 2019'da "basic novice boys" kategorisinde şampiyonluğu elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği şampiyonluklarla "Buzların Efesi" olarak tanınan İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcularından Efe Çetiz, Sofya Trophy Kupası 2019'da 7 elementli puan türünde 45.42 puanla birinciliğe ulaştı.

Açıklamada, Efe Çetiz'in bu puanının kategoride "Türkiye'de ve dünyada elde edilmiş en yüksek puan" olduğu belirtildi.

Diğer sporculardan Masal Oran'ın "chiks 1" kategorisinde 35.80 puanla ikinciliğe, Derya Taygan'ın "cubs 2" kategorisinde 38.01 puanla üçüncülüğe ulaştığı, Elif Su Erol, Defne Günce Kılıç ve Batı Güdül'ün 4. olduğu belirtildi.

Takım sporcularından Nehir Alan, Duru Çimen, Elif Uğural ve Selin Uğural'ın da katıldıkları kategorilerde dereceye girdikleri kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #buzların efendisi #Efe Cetiz
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